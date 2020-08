Trainieren Sie schon Ihre Gedanken?

selbst-bewusst führen #30. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Wahnsinn versus Zuversicht.

Haben Sie das Gefühl, die Situation in der Sie sich gerade befinden, ist der pure Wahnsinn? Dann ist das wahrscheinlich so!

Fallen Ihnen gerade ganz viele unangenehme, ärgerliche Momente des Tages ein, sehen Sie vor allem das halb leere Glas und sind mega unzufrieden über die minimalen Fortschritte?

TIPP:

Machen Sie sich jeden noch so kleinen, positiven Fortschritt bewusst.

Schreiben Sie ihn auf.

Führen Sie ein Tagebuch.

Sie müssen es später nie wieder nachlesen, jedoch durch das niederschreiben, wird es Ihnen viel intensiver bewusst, was Sie alles Positives erleben.

Je mehr kleine Erfolge Sie wahrnehmen,

umso schneller und intensiver stellen sich große Erfolge ein!

Jeder kleine Erfolg zählt! Bleiben Sie dran!

Mehr zum Thema „Start in den Morgen.“ nächsten Montag!

Hier finden Sie alle bisher erschienen Kolumnen.

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com