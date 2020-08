Diese sieben Aktien überzeugen auch jetzt mit ihrer Stärke

Die abgelaufene Börsenwoche hat einige wertvolle Erkenntnisse gebracht. Und ein gutes Dutzend an Aktien vor Augen geführt, das dem holprigen Sommer recht erfolgreich trotzen dürfte.

Die abgelaufene Woche hat wieder wertvolle Erkenntnisse gebracht. Beginnen wir bei einer kleinen. Sie besteht darin, dass auch eine so ehrenwerte Institution wie die Nachrichtenagentur Reuters seltsame Gedankengänge hat. Am Freitag titelte sie in einer Vorschau für die Aktienmärkte, dass das Coronavirus „Anlegern die Sommerparty“ verderbe. Aha? Wer hatte denn eine solche erwartet? Wir befinden uns nun einmal in den traditionell schwächsten Börsenmonaten. Und dazu kommt noch das ganze Coronapaket mit steigenden Fallzahlen.