Zwangsverordnete Zweisamkeit

Scheidungsanwältinnen und Paartherapeuten haben derzeit besonders viele Anfragen. Wie sich Corona auf Beziehungen, unser Liebesleben und Affären auswirkt. Und warum es Trennungswillige jetzt besonders eilig haben.

Alles hat seine Zeit. Zumindest in normalen Jahren. Im Mai wird geheiratet, im September und im Jänner häufen sich die Anfragen bei Scheidungsanwältinnen und Paartherapeuten. Immerhin hatte man davor – im Urlaub beziehungsweise an den Weihnachtsfeiertagen – Gelegenheit, wieder einmal intensiver mit dem Partner oder der Partnerin Zeit zu verbringen. Und wenn das eben nicht mehr so ist, wie man sich das damals – im Mai – vorgestellt hatte, dann wird gern ein Schlussstrich gezogen. Zumindest bei rund der Hälfte aller Ehen, die, wie die jährliche Scheidungsstatistik zeigt, wieder aufgelöst werden. Bei Lebensgemeinschaften ohne Trauschein fehlen solche statistischen Informationen, aber auch da ist davon auszugehen, dass viele Trennungen eben zu diesen hoch frequentierten Terminen stattfinden.