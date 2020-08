Gebrauchsanleitung für die Donauinsel

Durch Corona ist die Donauinsel so beliebt wie nie. Platz findet man immer, doch man muss wissen, wo man ihn sucht. Eine Gebrauchsanweisung für den Mikrokosmos Donauinsel, in dem jeder, ob Sportler, Familie oder Naturist, seinen angestammten Fleck hat.

Vielleicht ist es übertrieben, Ernst Palicek prophetische Fähigkeiten zuzuschreiben. Und doch ist es fast so, als hätte der Sänger es geahnt, als er vor sechs Jahren das Lied „Summer in Wien“ auf YouTube veröffentlicht hat: „Ob in Mallorca, Tschesolo oder Berlin, nix is so sche wie der Summer in Wien“, singt Palicek. Und es klingt wie eine Hymne an den Coronasommer. Dazu posiert Palicek – passend gestylt in weißen Socken, Badeschlapfen, formlosen Khakishorts und Bauchtascherl – auf einem Betonsteg auf der Donauinsel.