Muss der schwache Dollar wehtun?

Der Dollar ist am Boden. Für Anleger aus Europa keine gute Nachricht. Aber es gibt Mittel gegen Verluste.

Im Juli legte der Greenback seinen schwächsten Monat seit 2011 hin, zum Euro notiert er so niedrig wie seit 2018 nicht. Wie man sich Kopfschmerzen rund um Wechselkurse ersparen kann.

New York. Dass der wohl weltwichtigste Aktienindex, der S&P 500, im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juli etwa elf Prozent zugelegt hat, ist die eine Seite der Medaille. Dass ein Aktionär aus Europa nicht einmal die Hälfte des Gewinns in seiner Heimatwährung zu Buche stehen hat, ist die Kehrseite. Allein im Juli verlor der Dollar rund sechs Prozent seines Werts im Vergleich zum Euro, erstmals seit mehr als zwei Jahren war die Gemeinschaftswährung vergangene Woche wieder mehr als 1,18 Dollar wert.



Dazu ein hypothetisches Beispiel. Eine Investorin, die Anfang Juli ein US-Papier um 112 Dollar kaufte, musste dafür 100 Euro auf den Tisch legen. Angenommen, der Wert der Aktie erhöhte sich nun im Juli um fünf Prozent auf 117,6 Dollar und die Anlegerin verkauft den Titel wieder. Wegen des Wertgewinns des Euro, der nun knapp 1,18 Dollar kostet, ist der Gewinn dahin. Die Investorin bekommt in etwa wieder 100 Euro zurück, nach Abzug von Spesen und Gebühren sogar weniger.