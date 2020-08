London im Krisenmodus

(c) APA/AFP/10 Downing Street/ANDREW

Angesichts des Anstiegs der Corona-Infektionen hat die Regierung Lockerungen verschoben. Die Öffnung der Schulen sei nur bei Schließung der Pubs möglich, warnen Experten.

London. Die Angst vor einer zweiten Welle des Coronavirus wirft die Pläne der britischen Regierung für eine zügige Rückkehr zur Normalität über den Haufen. In Krisenszenarien werden nach Medienberichten derzeit Pläne erwogen, Menschen im Alter von über 50 Jahren in speziellen Risikogruppen zu erfassen, die im Notfall jeden Kontakt mit der Außenwelt einzustellen hätten. Während ein Regierungssprecher gestern, Sonntag, von „reiner Spekulation“ sprach, erklärte Wohnbauminister Robert Jenrick: „Man wird erwarten dürfen, dass sich die Regierung mit allen Eventualitäten befasst.“



Anlass für die Sorgen ist eine massive Zunahme neuer Infektionen. Nachdem zuletzt mehr als 4900 neue Ansteckungen pro Tag verzeichnet wurden, verhängte die Regierung in der Nacht auf Freitag bereits massive Einschränkungen über den Nordwesten um die Großstadt Manchester und verschob versprochene Lockerungen.