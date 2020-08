Ex-Austrianer Gorgon nach Polen

(c) APA/HERBERT P. OCZERET (HERBERT P. OCZERET)

Alexander Gorgon, der bis 2016 für Austria Wien auflief, wechselt erneut die Farben. Von HNK Rijeka geht es zum polnischen Erstligisten Pogon Stettin, wo er einen Drei-Jahres-Vertrag erhält.

Szczecin (Stettin). Fußball-Profi Alexander Gorgon wechselt nach vier Jahren bei HNK Rijeka zu Pogon Stettin. Der 31-jährige Offensivspieler erhielt einen Vertrag bis Sommer 2023, wie der polnische Erstligist am Montag bekanntgab. Der frühere Austria-Wien-Akteur mit familiären Wurzeln in Polen hatte mit Rijeka einen Meistertitel und dreimal, zuletzt am Samstag, den kroatischen Cup geholt.

(fers)