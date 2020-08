81 Corona-Neuinfektionen österreichweit

Von Sonntag auf Montag sind 81 Personen positiv auf Corona getestet worden. Derzeit befinden sich 113 Patienten in Krankenhausbehandlung, 21 davon auf Intensivstationen.

Bisher gab es in Österreich 21.385 positive Testergebnisse. Von Sonntag auf Montag waren es bundesweit 81. Mit aktuellem Stand (3. August, 9.30 Uhr) sind österreichweit bisher 718 Personen an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben, 19.063 sind wieder genesen. Derzeit seien 113 Personen in Krankenhausbehandlung, davon 21 auf Intensivstationen, teilte das Innenministerium am Montag mit.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern: Burgenland: 0, Kärnten: 2, Niederösterreich: 5, Oberösterreich: 6, Salzburg: 0, Steiermark: 4, Tirol: 13, Vorarlberg: 0 und Wien: 51.

Tirol mit den meisten Neuinfektionen

In Tirol hat sich die Zahl der Corona-Infizierten auf 62 erhöht. Von Sonntagabend bis Montagvormittag lagen 13 Neuinfektionen vor. Elf davon betrafen den Bezirk Landeck. Bei einem Großteil der positiv Getesteten – nämlich sieben Personen – handelte es sich um enge Kontaktpersonen zu zwei am Samstag bekannt gewordenen Fällen in Landeck und Flirsch am Arlberg, hieß es seitens des Landes.

Die Betroffenen waren bereits behördlich abgesondert und getestet worden, hieß es. Die Kontaktpersonennachverfolgung habe auch in diesem Fall sehr rasch funktioniert, meinte Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab.

Auch im Falle der vier weiteren positiven Testergebnissen würden derzeit die routinemäßigen behördlichen Abklärungen stattfinden. Zwei dieser vier Fälle seien auf routinemäßige Abklärungen vor Krankenhausoperationen bzw. –behandlungen zurückzuführen.

Der Bezirk Landeck wies somit 14 aktiv Erkrankte auf. Mehr Infizierte gab es nur im Bezirk Kufstein mit 21.

Insgesamt 3.540 Menschen waren im Bundesland indes bereits wieder genesen. 161.258 Tests wurden bisher durchgeführt. Wie über viele Wochen unverändert positiv die Corona- Lage in den Krankenhäusern: Vier Corona-Patienten wurden dort mit Stand Montagvormittag noch auf Normalstationen behandelt. Der letzte Todesfall in Tirol in Zusammenhang mit dem Virus datiert vom 22. Mai.

