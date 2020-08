Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Doskozils Eingeständnis: Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) hat am Montagabend nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der Regionalmanagement Burgenland GmbH (RMB) eingeräumt, dass die RMB versucht hat, kurz vor Schließung der Commerzialbank Mattersburg Geld abzuziehen - und bestätigt damit einen Bericht der „Presse“. Der Transferversuch sei aber nicht gelungen, so Doskozil in "Burgenland heute". Noch am Vormittag hatte Doskozil Berichte als "Lüge" bezeichnet, wonach die RMB Geld vor der Schließung abgezogen habe. Mehr dazu [premium]

Nordkoreas Atomwaffen: Nordkorea macht offenbar trotz internationaler Sanktionen Fortschritte im Bemühen, Atomwaffen zu entwickeln. Mehrere Länder gehen davon aus, dass der Staat "wahrscheinlich kleine nukleare Vorrichtungen entwickelt" hat, die in die Sprengköpfe ballistischer Raketen passen. Das geht aus einem vertraulichen UN-Bericht hervor. Mehr dazu

Citybikes der Wiener Linien: Bereits in der Vorwoche hatte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verkündet, dass die Verkehrsbetriebe die bisher vom privaten Unternehmen Gewista betriebenen Citybikes übernehmen werden. Er entzieht damit gewissermaßen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) die Agenden in der Angelegenheit. Mehr dazu

"Sommergespräch" mit Meinl-Reisinger: Braune Stühle, pinke Stacheln - und keine Zeit für Details. Die Premiere von Simone Stribl als Moderatorin fand unter Sommerregenwolken statt: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger war im ersten ORF-„Sommergespräch“ nicht zu Späßen aufgelegt, schreibt Elisabeth Postl. Mehr dazu [premium]

Der Morgenticker zum Mitlesen: