Serbien kauft modernes Luftabwehrsystem in China

Rüstungsgeschäfte. Belgrad deckt sich mit chinesischen Waffen ein.

Belgrad. Serbien modernisiert seine Streitkräfte und verlässt sich dabei auf zwei Hauptlieferanten: die Volksrepublik China und Russland. Der jüngste Waffenkauf, wie er im Jahresbericht der staatlichen Rüstungsfirma SDPR aufscheint: Serbien kauft in China Radar-gelenkte Boden-Luftraketen mittlerer Reichweite vom Typ FK-3. Serbien ist das erste Land in Europa, das dieses chinesische Waffensystem erwirbt.

Peking sieht Serbien als wichtigen europäischen Teil seiner „Seidenstraßen“-Initiative, die die Infrastruktur-Verbindungen zwischen Asien, Europa und Afrika verbessern und chinesischen Unternehmen die Außenhandelsgeschäfte erleichtern sollen. China hat bereits Milliarden Euros in Infrastruktur- und Energieprojekte in Serbien investiert und Belgrad zinsgünstige Darlehen gewährt.

Zuletzt hat die serbische Luftwaffe von den Chinesen sechs CH-92A-Kampfdrohnen erworben, die mit Laser-gesteuerten Raketen ausgestattet sind. Auch in diesem Fall war Serbien das erste europäische Land, das derartige Kampfdrohnen in der Volksrepublik anschaffte.

Russische Panzer und Hubschrauber

Die Ausrüstung des serbischen Militärs basierte vor allem auf sowjetischer Militärtechnik. In den vergangenen Jahren kaufte Belgrad MiG-29-Kampfjets, Hubschrauber, Raketen, Panzer und Kampffahrzeuge in Russland. „Die wichtigsten Rüstungsimporte stehen in Zusammenhang mit der Modernisierung der MiG-29-Kampfflugzeuge sowie der Anschaffung von Drohnen und dem FK-3-Luftabwehrsystem“, heißt es im SDPR-Jahresbericht. 2018 habe Serbien 162 Rüstungsimportgeschäfte mit 32 Ländern im Wert von 482,7 Millionen Dollar abgeschlossen; dazu gehöre die Anschaffung von russischen Kampfhelikoptern und Transporthubschraubern.

Serbien nimmt am Nato-Programm „Partnerschaft für Frieden“ teil, sucht aber keine Vollmitgliedschaft. Vielmehr erklärte es 2006 seine militärische Neutralität. Der EU jedoch will Serbien beitreten.

(Reuters)