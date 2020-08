Mit Art Postal sind Caroline Peters und Frank Dehner noch bis Ende August auf „Sommerfrische“ in Salzburg.

Schauspielerin Caroline Peters und ihr Lebensgefährte, der Fotograf Frank Dehner, eröffnen während der Festspielzeit eine Pop-up-Galerie.

Dieser Sommer gehört ganz der Stadt Salzburg: Nicht nur, dass Caroline Peters seit Samstag als neue Buhlschaft an der Seite von Tobias Moretti im „Jedermann“ auf dem Domplatz spielt. Keinen Steinwurf vom Dom entfernt hat die Schauspielerin in der Kaigasse am Montag ein Pop-up-Store samt Galerie für Postkarten und Poster eröffnet.