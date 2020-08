Die Premiere von Simone Stribl als Moderatorin fand unter Sommerregenwolken statt: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger war im ersten ORF-„Sommergespräch“ nicht zu Späßen aufgelegt.

So die Kulissenausstattung bei den ORF-„Sommergesprächen“ irgendetwas über den Gartenmöbelgeschmack der österreichischen Bevölkerung aussagt, dann ist es das: Er ist konstant. Während die Moderatoren Nadja Bernhard, Hans Bürger und Tobias Pötzelsberger in den Vorjahren die Parteichefs in einem Meer aus Brauntönen begrüßten, lud nun erstmals Simone Stribl zum alljährlichen Politikgespräch im Garten. Der Blick über das wolkengrauverhangene Wien atemberaubend, die Gartengestaltung wieder: brauner Teppich, brauner Massivholztisch mit passenden Stühlen. Die Moderatorin aber, die war neu.