Mit dem Selbstauslöser rund um die Welt

Die polnische Fotografin Anita Demianowicz inszeniert sich auf ihren Reisen in landestypischer Tracht. Doch das birgt auch so manche Schwierigkeit.

Vor acht Jahren hat die polnische Fotografin Anita Demianowicz ein durchaus ambitioniertes Projekt gestartet. Anstatt nur Landschaften zu fotografieren, wie sie es zuvor gemacht hatte, wollte sie nun etwas ändern. „Ich fing an, das menschliche Element in dieser Landschaft zu vermissen, was besonders in Bergfotografien von Bedeutung ist, wo die menschliche Figur als Bezugspunkt dient und die Majestät der Natur zeigt“, erklärt sie.

Kurzerhand stellte sie sich in landestypischer Tracht mit aufs Bild. Damit will sie der Schönheit der Landschaft, aber auch der Kultur Tribut zollen. Aber: Auch wenn sie mit auf dem Bild ist, die Landschaft soll im Vordergrund stehen.

Die Fotografin reist alleine um die Welt und macht ihre Bilder mittels Selbstauslöser. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung. Auch die Tracht zu finden, gestaltet sich mitunter als schwer. Ihre erste Anlaufstelle sind Tourismusbüros oder Botschaften, doch diese können nicht immer weiterhelfen. Eine weitere Möglichkeit sind Kostümverleihe, doch diese sind meist teuer, so die Fotografin, die auch nicht davor zurückschreckt, Privatpersonen ausfindig zu machen. In Costa Rica hat sie etwa bei einem Straßenfest nach einem Kostüm Ausschau gehalten. „Viele Mädchen sind in regionaler Tracht die Straßen entlanggegangen. ich habe eine gefragt, ob ich mir ihr Kostüm ausborgen kann und im Gegenzug habe ich ihr ein Fotoshooting mit ihrem Partner angeboten.“

Eine weitere Schwierigkeit ist darüber hinaus aber auch das Fotografieren mit Selbstauslöser. „Es wäre so viel einfacher, wenn ich ein Model dabei hätte, das für mich posieren würde. Aber einfacher für mich bedeutet nicht besser. Dieser Herausforderungen geben mir am Ende mehr Befriedigung.“

Welche Tracht Demianowicz am besten gefallen hat, ist dabei gar nicht leicht zu sagen. „Jede Tracht hat etwas Besonders. In jener von Teneriffa habe ich mich sehr gut gefühlt, denn sie hatte viele Accessoires und Details. Am besten hat mir aber jene aus Nicaragua gefallen. Ich liebe rote Farbe und ich fühlte mich darin am besten. Aber ich kann den Charme des norwegischen Bunad nicht leugnen."

Corona-bedingt reist die Fotografin momentan nicht, beziehungsweise sitzt sie in El Salvador fest. Ganz oben auf der Liste der nächsten Reiseziele steht deshalb ihr Heimatland Polen.

(chrile)