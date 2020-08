Elf Millionen Zuschauer bei Online-Festival Wacken Open Air

(c) imago images/Future Image (Andro Havergo, via www.imago-im)

Die Online-Ausgabe des Metal-Festivals wurde kostenlos übertragen. Die Veranstalter rechneten mit 85.000 Zusehern, es wurden aber weit mehr.

75.000 Besucher zählt das Wacken Open Air jedes Jahr. Heuer wurde das deutsche Metal-Festival aufgrund des Corona-Virus' ins Internet verlegt. Das Digitalfestival "Wacken World Wide“ fand vom 29. Juli bis 1. August statt und wurde ein unerwarteter Erfolg: Elf Millionen Live-Content-Views zählte man dabei. Gerechnet hatte man mit lediglich 85.000 Zuschauern.

Metal-Bands wie Sabaton, Heaven Shall Burn, Kreator, Blind Guardian, In Extremo, Hämatom und Beyond The Black spielten Liveshows auf einer eigens gebauten Bühne. Auch in Wacken World Wide Peer Camps unter anderem in den USA, Indonesien, den Philippinen, Indien, Israel, Mexiko und Deutschland hätten Musikbegeisterte zusammen ihr eigenes Wacken gefeiert.

Eine neuartige Technologie habe einen originalgetreuen Nachbau der Wacken-Doppelbühne und die Integration der Fans ermöglicht. Auch Details wie headbangende Kühe gehörten zum am 29. Juli angelaufenen, virtuellen Wacken.

Wacken-Mitgründer Thomas Jensen bezeichnete das Internetfestival als "wahnsinnig schön": "Der heilige Acker war zwar leer, aber wir konnten die Energie und Freude der Fans vor den Bildschirmen spüren und miterleben!"

Mehr als 90 Prozent haben Tickets für 2021 eingetauscht

Ende Juli 2021 soll das Festival Wacken wieder stattfinden, es ist den Angaben zufolge bereits ausverkauft. Mehr als 90 Prozent der Besucher haben laut Veranstalter ihre Karten gegen Tickets für das kommende Jahr getauscht.

(APA/dpa)