Der Blues wächst auch in Krems

Alex Miksch erforschte am letzten Abend des Kremser Weltmusik-Festivals Glatt & Verkehrt auch die eigene Familiensaga.

Der Blues ist schlichte Form, und er ist Schicksal. Ein Schlüsselwort dieses ursprünglich afroamerikanischen Genres ist Authentizität. Wer den Blues singt, muss ihn erlebt, ja durchlitten haben. Das hat Alex Miksch gründlich. Auch in seiner Heimatstadt Krems. Nicht nur donauabwärts in Wien, wo er über Jahrzehnte verlässlich der Letzte an der Bar war. Dass er, immer wieder bedroht von Obdachlosigkeit und den gemütsverdunkelnden Qualitäten des Dämons Alkohol, seine Liedkunst weiterentwickeln konnte, grenzt an ein Wunder.

Triumphal kehrte der zuweilen sozial Abwärtsgetriebene am letzten Tag des Weltmusik-Festivals Glatt & Verkehrt in seine Heimatstadt zurück. "Mit ana Toschn voi Krems" nannte sich sein Programm, das die unterschiedlichen Leben von drei Generationen reflektierte. Im Rücken hatte Miksch die wohl beste Band, die ihn jemals begleitet hatte. Der verlässlich entrückte Philipp Moosbrugger am Bass, Frohnatur David Schweighart an den Trommeln, die wilde Jelena Popržan an der Bratsche und die sanfte Anna Anderluh an einem seltsamen Instrument namens Autoharp. Es handelt sich dabei um eine Kastenzither, die im amerikanischen Bluegrass Verwendung findet.

Einige der herben Mundarttexte Mikschs wurden vorab von einer Schauspielerin in makellosem Theaterdeutsch rezitiert. Dadurch gelang es den Hörern besser, Mikschs durch brummelige Verschleifungen verrätselten Gesang zu dechiffrieren. Nach der launigen Ansage "Auf Luft probt ma jo ned, jetzt moch ma glei a Plottn", ging es ins erste Lied, das in seiner rauen Opulenz Erinnerungen an Bob Dylan zu "Desire"-Zeiten weckte, Propržan setzte ihre Bratsche ähnlich ein wie einst Scarlet Rivera ihre Geige. Mal verzierte sie Mikschs Gesang, mal kommentierte sie ihn glühend. Miksch überhöhte nüchterne Fakten poetisch. Etwa, dass die erste Generation die Güter erwirtschaftet, die zweite sie verwaltet, die dritte sie wegen Unfähigkeit verliert. Mit der rauesten seiner Stimmen sang Miksch von den Zeiten, als er Spanplatten in die neu erbaute Kremser Kunsthalle schleppte. Gar köstlich war jetzt der Koloraturgesang der Damen, der das rechtschaffene Pathos mal erhöhte, mal ironisierte. Berührend war eine dem verstorbenen Wiener Musikologen Hans Kulisch zugeeignete Ballade, leichtfüßiger dann das schwungvolle "König der Kröten". Mit dem groovigen Ohrwurm "Nur a Opfe" verabschiedete sich das Ensemble viel bejubelt und sehr entspannt.