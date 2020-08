Gute Auftakt-Quote für das erste ORF-"Sommergespräch"

(c) APA (HANS PUNZ)

Beate Meinl-Reisinger und Simone Stribl führen am Montagabend das erste "Sommergespräch"

Durchschnittlich sahen 638.000 Zuschauer das Interview von Simone Stribl mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Das sind mehr als im vergangenen Jahr.

An die 774.000 sahen das gestrige ORF-"Sommergespräch" mit Beate Meinl-Reisinger (Neos). Durchschnittlich waren 638.000 (vorläufige Gewichtung) bei 20 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. Das nächste "Sommergespräch" führt Interviewerin Simone Stribl kommenden Montag (10. August) um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler.

Das ist besser als die Quote im vergangenen Jahr, wie üblich startete die Chefin der kleinsten Fraktion im Nationalrat: Maria Stern von der Liste Jetzt, die inzwischen nicht mehr im Parlament vertreten ist, kam auf 609.000 Zuschauer, das zweite Interview mit Meinl-Reisinger auf 632.000. Damals moderierte Tobias Pötzelsberger die Gesprächsreihe. Die Spitzenquote fuhr Sebastian Kurz (ÖVP) mit durchschnittlich 997.000 Zuschauern ein.

Stribl jüngste Moderatorin der Reihe

Die 33-jährige Stribl, die sich schon Meriten als Reporterin, Redakteurin und Moderatorin der "Pressestunde" verdient hat, ist die jüngste Moderatorin des Formats. Zu ihren Vorgängern zählen etwa Robert Hochner und Armin Wolf und auch ein heutiger Fraktionskollege Meinl-Reisingers leitete einmal die schon 1981 gestarteten Gespräche, der frühere ORF-Journalist Helmut Brandstätter.

Der weitere „Sommergespräche“-Fahrplan jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2

10. August: Werner Kogler, Die Grünen

17. August: Norbert Hofer, FPÖ

24. August: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

31. August: Sebastian Kurz, ÖVP

(APA)