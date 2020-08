Wenn Vögel in Kunst nisten

In der Burggasse wird bis Freitag für das Festival Calle Libre ein Wandbild gemalt. In dort angebrachte Nistkästen sollen Mauersegler einziehen.

Eine noch unscheinbare Hauswand in der Burggasse 84 soll bald Street Art und Artenschutz vereinen: Auf 20 Metern Höhe entsteht bis Freitag ein Wandbild, in das 22 Nistkästen für Mauersegler integriert werden.

Schwindelfrei muss der Graffitikünstler Crazy Mister Sketch (der, wie in der Szene oft üblich, anonym bleiben will) dafür jedenfalls sein. Mithilfe einer Hebebühne sprüht er dort seit Montag drei Mauersegler an die Wand. „Am ersten Tag gab es gleich strömenden Regen“, erzählt er. Bis Freitagabend soll das Bild fertig sein, am Donnerstag werden die Nistkästen angebracht.