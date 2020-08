Steigende Preise bei stagnierender oder sinkender Wirtschaftsleistung: Das ist die gefürchtete Stagflation, die die Welt zuletzt während der beiden Ölschocks in den Siebzigerjahren heimgesucht hat.

Vergangene Woche hatte das EU-Statistikamt Eurostat eine unangenehme Überraschung parat: In einigen Euroländern springt die Inflation mitten in der größten Wirtschaftskrise seit 70 Jahren deutlich an. Lehrbuchgemäß sollte ja eher das Gegenteil, nämlich Deflation, eintreten.