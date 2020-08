Türkei will aus Pakt aussteigen, der Gewalt gegen Frauen bannt

Islamistische Kreise machen Druck und sprechen von einem Angriff auf Familie und Religion. Aber selbst die Präsidententochter Sümeyye verteidigt den internationalen Pakt. Und auch in Erdoğans AKP regt sich Widerstand.

Fast jeden Tag wird in der Türkei eine Frau umgebracht – doch die türkische Regierung überlegt sich, ob sie aus einem internationalen Vertrag zur Eindämmung der Gewalt gegen Frauen aussteigen soll. Islamistische Gruppen fordern, Präsident Recep Tayyip Erdoğan solle das Istanbuler Abkommen aufkündigen, das Gewalt gegen Frauen bekämpft. So wie die kürzliche Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee könnte die Aufkündigung des Abkommens Erdoğans religiös-nationalistische Anhänger motivieren. Doch während es für die Umwidmung der Hagia Sophia in der Regierungspartei AKP breiten Konsens gab, ist die Forderung nach einer Aufkündigung der Frauen-Konvention in der Partei und selbst in Erdoğans eigener Familie umstritten.