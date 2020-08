Goldpreis knackt erstmals 2000-Dollar-Marke

Anleger sichern sich in der Coronakrise gegen Inflationsrisiken ab. Der Kurs stieg erstmals über die magische Grenze, fiel dann aber wieder darunter - vorerst.

Der Goldpreis hat erstmals in seiner Geschichte die symbolisch wichtige Marke von 2000 Dollar überschritten. Eine Feinunze des Edelmetalls (31,1 Gramm) war am Dienstagabend zwischenzeitlich mehr als 2000 Dollar (1700 Euro) wert. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um fast 30 Prozent gestiegen. Noch stärker zog der Silberpreis an, der müsste sich aber noch einmal fast verdoppeln, um seinen Rekord aus dem Jahr 1980 einzustellen.

Der Goldpreis hingegen hat erst kürzlich seinen nominellen Rekord aus dem Jahr 2011 (1921 Dollar) überboten. Real, also inflationsbereinigt, war Gold in den Achtziger-Jahren noch teurer als jetzt. Der Dollar war übrigens eine der letzten Währungen, in der Gold heuer ein Rekordhoch erreicht hat, in Euro schwingt er sich schon länger von einem Rekord zum nächsten.

Angst vor Inflation

Die Stärke von Gold hat freilich auch mit der jüngsten Schwäche des Dollar zu tun. Seit auch die US-Notenbank Fed wieder eine Nullzinspolitik fährt, wachsen auch in den USA die Inflationsängste. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Leitzins schon seit Jahren bei null. Anleger rund um den Globus wollen sich gegen Inflationsrisiken absichern. Durch die milliardenschweren Hilfsprogramme von Notenbanken und Regierungen wird massiv Liquidität in die Märkte gepumpt. Das Geld fließt vor allem in die Finanzmärkte und treibt dort die Aktienkurse, die Immobilienpreise, aber auch die Preise für Edelmetalle wie Gold und Silber an. Auch die Kryptowährung Bitcoin ist kürzlich wieder über 10.000 Dollar geklettert.

Gold ist gleich aus zwei Gründen gefragt: Es gilt als krisensicher, weil es sich schon seit tausenden Jahren bewährt, und es kann nicht beliebig vermehrt werden. In der bisherigen Geschichte wurden knapp 200.000 Tonnen Gold gefördert, derzeit kommen jährlich 3000 bis 4000 weitere dazu. Hauptabnehmer sind die Schmuckindustrie, Anleger und Notenbanken. Auch in der Industrie findet Gold Anwendung, aber in weitaus geringerem Ausmaß als etwa Silber, weshalb es weniger konjunkturbedingten Schwankungen ausgesetzt ist.

Zuletzt hat sich die Nachfrage verschoben: Schmuckkäufer halten sich wegen des hohen Preises zurück, doch Gold-ETFs (Fonds, die mit Gold hinterlegt sind), verzeichnen rekordhohe Zuflüsse und kaufen Gold, wie aus Daten des World Gold Council hervorgeht.

(ag./b. l.)