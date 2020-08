Nicht alles läuft glatt für den Strippenzieher des Nahen Ostens

Mohammed bin Zayed al-Nahyan, der Kronprinz der Emirate, gilt als einer der mächtigsten Männer der Region. Von Libyen bis hinein ins saudische Königshaus hat er seine Hände mit im Spiel. Aber mit seinem Hyperaktivismus macht er sich auch Feinde.

Abu Dhabi/Istanbul. Als US-Präsident Donald Trump vor einigen Tagen mit einem Kronprinzen im Nahen Osten über die Weltpolitik plauderte, sprach er nicht mit dem saudischen Thronfolger Mohammed bin Salman, alias MBS, sondern mit Mohammed bin Zayed al-Nahyan, dem starken Mann der Vereinigten Arabischen Emirate. Trump und der Kronprinz, genannt MBZ, redeten über die Lage in der Region und den Konflikt in Libyen, in dem die Emirate eine wichtige Rolle spielen.