Explosionen in Beirut: Durch die gewaltige Detonationen nahe des Hafens kamen mindestens 73 Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Vermutlich hat eine große Menge Ammoniumnitrat, das ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert wurde, die Explosionen ausgelöst. Die Katastrophe trifft das Land in der schwersten Krise seit Jahrzehnten. Mehr dazu

Doskozil in der "ZiB2": Die SPÖ will einem Untersuchungsausschuss "jederzeit" zustimmen, sagte Doskozil in der "ZiB2". Ein solcher wäre ihm "herzlich willkommen". Zudem habe Doskozil "überhaupt kein Problem", seine Telefonprotokolle offenzulegen. Mehr dazu [premium]

"Maske im Unterricht absurd": Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will der Forderung der Lehrergewerkschaft nach genereller Mundnasenschutz-Pflicht für Lehrer und Schüler nicht nachkommen. "Eine Maske im Unterricht ist absurd und Kindern nicht zumutbar. Darüber hinaus, auf den Gängen, hatten wir sie ohnehin schon und werden das auch so weiterführen". Das sagt er im "Standard".

