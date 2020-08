Die für 13 Länder durchgeführte Studie zeigt: Zurückhaltung und staatliche Maßnahmen haben einen deutlichen Effekt. Das Schließen des Schulbetriebs und Ausgangsbeschränkungen bringen jedoch wenig.

Nicht-pharmazeutische Interventionen (NPIs) mit

persönlichem Distanzhalten, Mobilitätseinschränkungen, Verbieten von

Versammlungen, Maskenpflicht etc. sind Eckpunkte der Bekämpfung von

Covid-19. Ein Wissenschafterteam hat den Effekt freiwilliger

Zurückhaltung und staatlicher Maßnahmen für 13 europäische Staaten

bestimmt: Beides reduziert die Zahl der Todesopfer. Österreich

schnitt sehr gut ab.

"Die Studie zeigt, dass NPIs die Mortalität durch Covid-19

deutlich reduziert haben. Wichtig: Der Effekt freiwilliger

Verhaltensänderungen ist von ähnlicher Größenordnung wie von der

Regierung verordnete Maßnahmen", schreiben Julian Jamison

(Universität von Exeter/Großbritannien) und die Co-Autoren in der am

Dienstag auf einen Preprint-Server hochgeladenen wissenschaftlichen

Untersuchung noch ohne Peer Review.

Google-Mobilitätsdaten

Die Wissenschafter identifizierten per Google-Mobilitätsdaten die

freiwilligen Verhaltensänderungen ab Anfang März 2020 und

recherchierten die staatlichen Verordnungen in 13 europäischen

Ländern: Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland,

Irland, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz

und Großbritannien. Der Beobachtungszeitraum erstreckte sich bis 16.

Mai. Der Punkt, ab wann die Epidemie wirklich zu laufen begann,

wurde mit dem Zeitpunkt festgelegt, an dem in einem

Fünf-Tages-Zeitraum die Zahl der Covid-19-Opfer stark zu steigen

begann.

Laut den Experten war das in Österreich spätestens ab dem 24.

März der Fall, in Italien bereits ab 1. März, in Spanien und in

Frankreich ab dem 8. März. Die Google-Mobilitätsdaten zeigten in den

meisten Ländern einen Abfall der Mobilität in der Bevölkerung

zwischen 8. und 12. März. In Italien galt das schon ab dem 24.

Februar. Die Bekanntgabe nationaler Empfehlungen oder Verordnungen,

zu Hause zu bleiben, recherchierten die Wissenschafter für

Österreich mit dem 6. März, in Italien für den 10. März, an hinterer

Stelle liegt in der Liste Großbritannien mit dem 23. März (danach

nur noch Irland. 26. März). Auch Frankreich (17. März) und Portugal

(19. März) waren relativ spät dran.

Beginn der staatlichen Maßnahmen

Die staatlichen Maßnahmen begannen laut den Statistiken in

Österreich bereits mit 22. bis 26. März die Covid-19-Todesfälle zu

reduzieren. Das erscheint im Vergleich der 13 Staaten der frühest

feststellbare Zeitpunkt. In Italien war das bei wesentlich höheren

Zahlen erst zwischen 26. und 30. März der Fall, in Dänemark zwischen

29. März und 2. April. Großbritannien erfolgte das zwischen 8. und

12. April (Irland: 11. bis 15. April).

Für den "freiwilligen" Rückgang der Mobilität und ihre Auswirkung

auf die Covid-19-Sterblichkeit geben Wissenschafter für Österreich

keinen Wert an. Italien mit früherem Epidemiebeginn und

Gegenmaßnahmen wird hier schon mit dem Zeitraum 11. bis 15. März

genannt. Für alle anderen Länder sind es die letzten Tage des März.

Sowohl freiwillige Selbstbeschränkung als auch verpflichtende

Verordnungen oder Ähnliches wirken jedenfalls etwa gleich gut und

kombiniert. Die Studienautoren: "Freiwillig reduzierte Mobilität vor

staatlichen Verordnungen verringert die Veränderung bei den

Todeszahlen (Anstieg; Anm.) pro Tag um 9,2 Prozentpunkte. Staatliche

Einschränkungen reduzierten die prozentuelle Veränderung (wiederum:

Anstieg; Anm.) pro Tag um 14 Prozentpunkte."

Schließen des Schulbetriebs bringt wenig

Die wirksamsten Maßnahmen seien Beschränkungen im Verkehr

zwischen Städten und Ballungsräumen, die Absage öffentlicher

Veranstaltungen und der Lockdown von nicht-essenziellen

Arbeitsstätten. Das Schließen des Schulbetriebs und

Ausgangsbeschränkungen zeigten kleinere und statistisch nicht

signifikante Effekte.

Die Statistik der Studienautoren zeigt insgesamt, wie

vergleichsweise gut Österreich in den ersten Wochen der

Covid-19-Pandemie davonkam: Es gab zwischen Anfang März und Mitte

Mai in Österreich 71 Covid-19-Todesfälle pro Million Einwohner.

Belgien lag mit 728 Opfern pro Million Einwohner an der traurigen

Spitze der Statistik, gefolgt von Spanien (590/Million), Italien

(523/Million) und Großbritannien (511/Million). Auch in Deutschland

(98 Opfer je Million Einwohner) und in der Schweiz (178 pro Million)

waren es deutlich mehr.

(Apa/red.)