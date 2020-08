Voestalpine erleidet durch Corona einen Verlust von 70 Millionen Euro

Die Verluste im ersten Quartal waren dennoch deutlich niedriger als erwartet. Die Auslastung der chinesischen Standorte hat inzwischen wieder das Vorkisenniveau erreicht.

Der österreichische Stahlkonzern

Voestalpine hat auch im ersten Quartal 2020/21 tiefrote

Zahlen geschrieben. Aufgrund eines massiven Nachfrageeinbruchs

in nahezu allen Ländern und Branchen fiel unter dem Strich ein

Verlust von 69,7 Millionen Euro an nach einem Gewinn von 90,4

Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am

Mittwoch mitteilte. Die Erlöse schrumpften um 28,1 Prozent auf

2,4 Milliarden Euro. Der Einbruch ist aber nicht so stark wie

befürchtet. Analysten hatten laut Refinitiv-Daten mit einem

Verlust von 135,6 Millionen Euro gerechnet.

Der Linzer Konzern mit weltweit rund 50.000 Mitarbeitern

verarbeitet Stahl und beliefert damit die Auto-, Flugzeug-,

Bahn- und Ölindustrie. Insbesondere in Europa, wo das

Unternehmen rund zwei Drittel seines Umsatzes erzielt, habe der

Stillstand der Automobilindustrie sowie die generelle Schwäche

im industriellen Bereich alle vier Divisionen belastet, erklärte

der Konzern. Für den Stahlkonzern, der Bleche und

Karosserieteile produziert, sind die deutschen Autobauer

BMW, Daimler oder VW wichtige Kunden. Mit der Branche erzielt das Unternehmen ein Drittel seines Umsatzes. Der Nachfragerückgang habe schließlich auch zu sinkenden Stahlpreisen geführt.

Operativ bleibt der Konzern in den schwarzen Zahlen

Besser lief es in China, wo es an den Standorten eine

Auslastung auf Vorkriseniveau gegeben habe, erklärte der

Konzern. Die Stahlindustrie des Landes hatte ihre Produktion

selbst auf dem Höhepunkt der Pandemie nicht oder nur geringfügig

reduziert. Als Folge dessen sei die Nachfrage nach Eisenerz am

Weltmarkt gestiegen, was die Preise in die Höhe trieb. Hinzu

gekommen sei die Angst, dass es aufgrund der Pandemie zu

Lieferausfällen in den Eisenerz produzierenden Regionen wie etwa

Brasilien kommen könnte.

Operativ hielt sich Voestalpine in den schwarzen Zahlen. Der

Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank zwar

um 58 Prozent auf 158 Millionen Euro, lag damit aber ebenfalls

über den Erwartungen. Analysten hatten im Schnitt mit einem

Ebitda von 120,4 Millionen Euro gerechnet. Am Ausblick hält der

Konzern fest. Für das bis Ende März laufende Gesamtjahr 2020/21

wird weiterhin ein Ebitda zwischen 600 Millionen Euro und einer

Milliarde Euro erwartet.

(Apa/red.)