Der Betriebsverlust im Autogeschäft betrug überhaupt 1,55 Mrd. Euro. Der Vorstandschef spricht von "vorsichtiger Zuversicht“.

BMW sieht sich auch nach hohen Verlusten im zweiten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Wir blicken mit vorsichtiger Zuversicht auf das zweite Halbjahr", erklärte Vorstandschef Oliver Zipse am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen. In der Coronakrise sorgten Absatzeinbrüche und teils monatelange Produktionsstopps dafür, dass der Autobauer unter dem Strich einen Quartalsverlust von 212 Millionen Euro einfuhr. Ein Jahr zuvor waren es noch 1,48 Milliarden Euro Gewinn gewesen.

Zipse bekräftigte die Erwartung, dass das Vorsteuerergebnis des Konzerns im Gesamtjahr deutlich zurückgeht und dass die operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) im Autogeschäft auf null bis drei Prozent schrumpft. Von April bis Juni schrieb BMW im Autogeschäft vor Zinsen und Steuern 1,55 Milliarden Euro Verlust nach einem Gewinn von 1,47 Milliarden Euro vor Jahresfrist. Daraus resultierte in dem nun abgelaufenen Quartal eine Ebit-Marge von minus 10,4 Prozent.

Der Konzernumsatz brach im Quartal um 22,3 Prozent auf 19,97 Milliarden Euro ein. Gebremst wurde die Talfahrt vom Geschäft in China, wo BMW schon früher Lichtblicke ausgemacht hatte. Der Autobauer hatte bereits mitgeteilt, dass im abgelaufenen Quartal ein Viertel weniger Autos verkauft wurden als im Vorjahreszeitraum. Angesichts monatelanger Werks- und Händlerschließungen in aller Welt brach die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge von April bis Juni um 25,3 Prozent auf rund 485.000 ein, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Gebremst wurde die Talfahrt von einer Absatzsteigerung in China.

Andere Autobauer wie Daimler und Volkswagen hatten im zweiten Quartal ebenfalls hohe Verluste geschrieben. Ähnlich wie seine Konkurrenten streicht BMW in der Coronakrise tausende Stellen.

(Reuters/red.)