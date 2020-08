MotoGP-Teams reisen hauptsächlich über Landweg an

Während bei den beiden Formel-1-Rennen am Red Bull Ring noch Hochbetrieb am Militärflughafen Zeltweg herrschte, dürfte sich die Lage während der MotoGP ruhiger darstellen. Die meisten Teams werden über den Landweg nach Österreich kommen.

Spielberg/Zeltweg. Während für den Formel 1-Saisonauftakt in Spielberg die meisten Teams und Fahrer mit dem Flugzeug anreisten und in Zeltweg am Fliegerhorst Hinterstoisser landeten, dürfte der Großteil der Teams für die Motorrad-WM und die beiden MotoGP-Rennen über den Landweg aus Brünn kommen. Beim Militärkommando Steiermark lagen vorerst nur acht Flugzeug-Landungen auf, das könne sich aber noch ändern.

Hauptmann Dominik Resch schilderte auf APA-Nachfrage, dass bei der Formel 1 aus Sicht des Bundesheeres "alles reibungslos" geklappt hatte. Deshalb habe man das Konzept für die Motorrad-WM übernommen, auch wenn es für die Soldaten am Fliegerhorst wohl weniger zu tun geben wird. Laut Resch hat die MotoGP das Zollmanagement und die Abwicklung am temporäreren Grenzübergang ebenfalls von der Formel 1 übernommen.

Am kommenden Sonntag wird in Brünn in Tschechien gefahren. Die Anreise nach Spielberg ist daher nicht allzu weit. Der Großteil des MotoGP-Trosses wird daher die Autobahnen nutzen. Da in Spielberg im obersteirischen Murtal gleich wie bei der Formel 1 gleich zwei Rennen über die Bühne gehen werden, bleiben die Teams rund 14 Tage im Aichfeld.

Der 1937 gebaute Fliegerhorst Hinterstoisser (Kennung LOXZ) ist auch Schauplatz der Airpower, ein Zuhause für Eurofighter und befindet sich in Sichtweite zum Red Bull Ring. Hier wurde 1963 auch der erste Große Preis von Österreich ausgetragen. Immer bei Großveranstaltungen auf dem Ring wie Formel 1 oder Motorrad-WM steht der Militärflughafen dank seiner Unterstützungsleistung auch für die Zivilluftfahrt zur Verfügung.

In Zeiten von Corona ist der Fliegerhorst vor allem für die Formel 1 von großer Bedeutung gewesen: Man konnte die eingeflogenen Piloten, Techniker und Ingenieure mittels eines ausgeklügelten Abfertigungs- und Zutrittssystems über einen Bus-Korridor ohne Betreten des Kasernenbodens praktisch "kontaktlos" vom Landeplatz zum außerhalb liegenden, temporären Grenzübertritt (General Aviation Terminal) bringen, wo die Personen nach der offiziellen Einreise dann in das Sicherheitssystem des Projektes Spielberg und damit ihrer "Blase" überwechseln. Rund 100 Flugbewegungen wurden an den beiden Formel 1-Wochen in Spielberg am Fliegerhorst abgewickelt.

