85 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich

Seit Monatsbeginn verharrt der tägliche Zuwachs jeweils im zweistelligen Bereich.

In Österreich haben sich innerhalb von 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 85 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Betroffenen gab es mit 24 erneut in Wien, wie aus den Zahlen des Innenministeriums vom Mittwoch hervorgeht. Damit war die Zahl der Neuinfektionen seit Monatsbeginn jeweils im zweistelligen Bereich - vergangenen Freitag wurden hingegen noch 175 vermeldet.

Derzeit befinden sich 115 Personen aufgrund des Coronavirus in einem Krankenhaus und davon 25 auf Intensivstationen. 719 Personen sind an den Folgen des Virus verstorben und 19.464 wieder genesen. Bisher gab es in Österreich 21.566 positive Testergebnisse.

Die Neuinfektionen nach Abzug der 24 Wiener Fälle teilen sich auf die einzelnen Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Oberösterreich: 20

Niederösterreich: 11

Salzburg: 10

Steiermark: 9

Tirol: 7

Kärnten: 2

Burgenland und Vorarlberg: jeweils 1

