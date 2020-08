Wer sind denn nun diese totalitären Antidemokraten? Replik eines unverbesserlichen demokratisch gesinnten Gutmenschen auf Chris Vebers „Hardcore-Kommentar“.

Der Ex-Grüne Bundeskongressabgeordnete Chris Veber wagte in der „Presse“ (am 3. August 2020, „Verweigern wir uns den Hardcore-Ideologen!“) ein Experiment: Wieviele Pauschalverurteilungen passen in einen Kommentar? Darin wirft er jenen, die bisher „Gutmenschen“ hießen, religiösen Eifer, Totalitarismus, „stalinistische“ Denkungsart vor. Zunächst präsentiert er drei Meldungen – jemand beklage z. B., in Berlin stünden mehr männliche als weibliche Bäume – als Entrüstungsmaterial. Dabei bekennt er freimütig, dass er eine der Meldungen erfunden hat. Seltsam, dass jemand in einer Zeitung mit Fake-Fakten polemisiert.