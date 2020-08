Der Linzer Stahlkonzern setzt den Rotstift bei den Personalkosten in der Steiermark an. Davon betroffen sind 250 Leute in Kindberg und bis zu 300 Personen in Kapfenberg.

„Ändert sich die trübe Lage nicht doch noch, „werden wir in Kapfenberg und Kindberg im Herbst wahrscheinlich Kapazitätsanpassungen vornehmen müssen“, sagte der Voestalpine-Chef, Herbert Eibensteiner. Das heißt: Mitarbeiter werden entlassen.