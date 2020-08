In der Türkei steigt die Zahl der Infektionsfälle stark an, die Zweifel an offiziellen Statistiken wachsen. Und ausgerechnet jetzt hat Deutschland die Reisewarnung teilweise aufgehoben.

Volle Strände sind im Tourismusland Türkei normalerweise ein Anlass zur Freude – doch derzeit sind die dichten Reihen der Liegestühle ein Alarmzeichen. Die Lage an den Sonnenküsten sei „besorgniserregend“, sagt der Arzt Afşin Emre Kayıpmaz, Mitglied im wissenschaftlichen Coronabeirat der türkischen Regierung.