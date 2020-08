Inferno in Beirut: Todesstoß für einen gescheiterten Staat?

Seit vielen Monaten steckt der Libanon in einer tiefen Krise. Die tragische Megaexplosion im Hafen der Hauptstadt Beirut könnte dem gespaltenen Land den Rest geben.

Plötzlich brach der Gouverneur von Beirut in Tränen aus. „Das ist zu viel für unser Volk“, schluchzte er und wischte sich mit dem Taschentuch über die Augen. Noch nie in seinem Leben habe er eine solche Zerstörung gesehen. „Das ist eine nationale Katastrophe, wie sollen wir da jemals wieder herauskommen?“, sagte Marwan Abboud bei seinem Rundgang durch den verwüsteten Hafen. Von dem gigantischen Silo, in dem nahezu die gesamten Getreidevorräte des Libanon lagerten, steht nur noch ein aufgerissenes Wrack.