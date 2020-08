Ein paar Stribl-Fragen an Hans Peter Doskozil

Schade, dass nur die Parteichefs zu den ORF-„Sommergesprächen“ geladen sind. Wir hätten da auch ein paar Entscheidungsfragen an Burgenlands Landeshauptmann.

Ewig schade, dass auch dieses Jahr bei den ORF-„Sommergesprächen“ wieder nur die Chefinnen und Chefs der Parlamentsparteien eingeladen sind. Denn ein paar der innovativen „Entscheidungsfragen“ von Moderatorin Simone Stribl fielen uns zum Beispiel auch für Burgenlands Landeshauptmann ein. So wollen die Fernsehzuschauer von Hans Peter Doskozil mit Sicherheit gerne wissen:

Sollten Sie in eine Quarantäne kommen, mit wem wäre Ihnen das aktuell lieber: mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner oder mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner?

Und weil Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger diese Frage im ORF gleich zwei Mal gestellt wurde, bekommt auch Doskozil noch eine zweite Paarung zur Auswahl:

In der Quarantäne würden Sie lieber diskutieren mit Max Lercher oder dem soeben zurückgetretenen Ex-Finanzlandesrat Christian Illedits?

Nächste Frage, wir bleiben noch in der Quarantäne:

Zum Zeitvertreib in der Quarantäne sägen Sie lieber am Ast oder an Sesseln?

Die Zeit der strengen Ausgangsbeschränkungen würden Sie lieber in der Wiener Löwelstraße oder am Neusiedler See verbringen?

Und zum Schluss kommt die heikelste, aber wichtigste Frage:

Ihr Erspartes liegt bei der Raiffeisen Landesbank Burgenland, bei der Commerzialbank Mattersburg oder unter der Matratze?



("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2020)