Atomwaffen-Wettrüsten: Vor 40 Jahren demonstrierten weltweit Hunderttausende Menschen, um dem nuklearen Wettrüsten ein Ende zu setzen. Heute, 75 Jahre nach Hiroshima, scheinen Atomwaffen weithin akzeptiert zu sein. Nirgends hört man Alarmglocken schrillen, wenn Länder wie die USA, China und Russland mit riesigen Vernichtungswaffen prahlen. Von einer verdrängten nuklearen Bedrohung, schreibt Kollege Burkhard Bischof. Mehr dazu [premium]

Die Suche nach Überlebenden: Zwei Tage nach der schrecklichen Explosion in der libanesischen Hautpstadt, geht das Aufräumen weiter. Die Zahl der Toten stieg auf 135. 5000 Menschen wurden verletzt. Dutzende Menschen werden noch immer vermisst, die Suche nach Überlebenden dauert an. Als Unglücksursache wird ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen gelagertes Ammoniumnitrat vermutet. Die libanesische Regierung beschloss, die Verantwortlichen unter Hausarrest zu stellen. Das Land ist in einer tiefen Krise, die Explosion könnte dem Land dennoch den Rest geben, schreibt unser Korrespondent Martin Gehlen. Mehr dazu [premium]

Türkische Frauen demonstrieren: Tausende Frauen haben in der Türkei gegen einen möglichen Rückzug der Regierung aus einem internationalen Abkommen gegen häusliche Gewalt protestiert. In Istanbul hielten Demonstrantinnen am Mittwoch Plakate mit der Aufschrift "Lang lebe die Frauen-Solidarität" in die Höhe. Die Proteste hatten im vergangenen Monat begonnen, nachdem Mitglieder der regierenden islamisch-konservativen AKP-Partei das Abkommen als "falsch" bezeichnet und einen möglichen Austritt angedeutet hatten.

Politik muss Lehrer schützen: Wenn Pädagogen wegen fehlender Schutzmaßnahmen angesteckt werden, drohen Amtshaftung und sogar strafrechtliche Folgen, schreibt Philipp Aichinger über die andauernde Diskussion über die notwendigen Maßnahmen zum Schulbeginn im Herbst. Mehr dazu [premium]

Corona-Impfstoff: Chef-Virologe der USA, Anthony Fauci, rechnet noch Ende dieses Jahres mit einem wirksamen Impfstoff gegen das Coronaviurs. Damit sei das Virus aber längst nicht besiegt, sondern höchstens eingedämmt und unter Kontrolle. Weg sei es damit aufgrund seiner Mutationsfähigkeit nicht. Mehr dazu.