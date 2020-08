US-Außenminister Pompeo kommt nach Wien

US-Außenminister Mike Pompeo fliegt nach Europa und will auch in Wien Gespräche führen.

Das Außenamt bestätigt: Mike Pompeo kommt nächsten Freitag nach Wien. Sein Auftrag: befreundete Staaten vom US-Kreuzzug gegen China zu überzeugen.

Was die „Presse“ schon Ende Juli berichtet hat, bestätigte das Außenamt am Donnerstag: US-Außenminister Mike Pompeo wird am Freitag kommender Woche einen Stopp in Wien einlegen und im Zuge seiner Europa-Reise auch Prag, Ljubljana und Warschau besuchen.

In Wien wird Pompeo unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz, Außenminister Alexander Schallenberg sowie Finanzminister Gernot Blümel (alle ÖVP) treffen. Die Einladung nach Wien "zur Vertiefung der strategischen Partnerschaft" sei bei einem Telefonat Schallenbergs mit seinem Amtskollegen im Juni ausgesprochen worden, teile das Außenministerium mit.

Kurz und Schallenberg hätten Anfang März nach Washington reisen sollen, dort wäre unter anderem ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump auf dem Programm gestanden. Der zweite Besuch des Kanzlers im Weißen Haus wurde aber von Trump aufgrund der Coronasituation verschoben.

Die Mitteleuropa-Tour Pompeos dürfte auch mit dem von ihm ausgerufenen Kreuzzug gegen die Volksrepublik China zu tun haben. Dabei geht es konkret auch darum, Verbündeten und befreundeten Staaten der USA auszureden, dass sie den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei beim Ausbau ihres 5G-Netzes mitmachen lassen. Auch der US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, hat schon wiederholt vor einer Beteiligung von Huawei gewarnt.

Prag, Polen, Slowenien

Vor seinem Österreich-Besuch trifft Pompeo am Dienstag (11. August) den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis sowie den tschechischen Außenminister Tomas Petricek in Prag. Im Rahmen der Europa-Reise will Pompeo auch Polen und Slowenien besuchen. Die vier Länder seien "alle große Freunde Amerikas". "Ich erwarte, dass es eine sehr wichtige und produktive Reise sein wird", sagte er auf eine Pressekonferenz in Washington.

Die geplante Truppenumverteilung der US-Streitkräfte in Europa werde kein Thema der Gespräche sein, ließ Petricek am Donnerstag laut tschechischen Medienberichten wissen. "Die Tschechische Republik ist kein Land, in das amerikanische Soldaten verlegt werden sollen", betonte der Sozialdemokrat. "Unsere Sicherheitszusammenarbeit konzentriert sich auf andere Bereiche." Die USA hatten vor kurzem angekündigt, rund 12.000 ihrer Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Davon sollen knapp 5600 Soldaten in andere Nato-Staaten verlegt werden, der Rest in die USA zurückkehren.

(APA/Red.)