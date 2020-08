Wie viel Verantwortung hat China für die Pandemie?

Forum Alpbach. In China brach Covid-19 aus, aber als die Volksrepublik die Welt warnte, glaubte Trump lang, das Problem sei ein chinesisches.

Wenn es nach Präsident Trump ginge, wäre die Frage nach Chinas Rolle bei der Ausbreitung von Covid-19 schnell beantwortet. China trägt die Schuld an dem Desaster. Die chinesische Führung hat es da schon schwerer. Die Krankheit ist unbestreitbar zum ersten Mal in der chinesischen Millionenstadt Wuhan sichtbar geworden. Ob das ein Zufall war, der sich auf einem Markt für Wildtiere ereignete, oder ob das Virus dem Institut für Virologie in Wuhan entfleucht ist, bleibt nach wie vor unklar. Die Regierung der VR China hat prinzipiell einer Untersuchung der Sachlage zugestimmt, wenn nicht nur Wuhan, sondern die ganze Welt untersucht wird, allerdings erst, wenn alles vorüber ist. Hat man doch etwas zu verbergen?



Bleibt die weitverbreitete Einschätzung, dass die Regierung der VR die Öffentlichkeit in China und in der ganzen Welt nicht unmittelbar nach dem Auftreten der Krankheit von deren Potenzial, sich in eine Pandemie zu entwickeln, informiert hat, obwohl einschlägige Fachleute in der VR China diese Gefahr als groß einschätzten. Eine schnellere Information der Weltöffentlichkeit hätte viele Leben retten können: in China und in der ganzen Welt.