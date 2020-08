Großer Aufwand für das Wohlgefühl der Gäste

Menschen im Hotel. Der Tiroler Hotelier Karl Reiter entwickelte eine Blaupause für vieles, was in Sachen Spa und Wellness Standard werden sollte. Im Burgenland setzt er auch auf eigene Landwirtschaft und eine Genusswerkstatt.

Die Presse: Angesichts der Lage: Wie geht es Ihnen und Ihren Betrieben nach diesen dramatischen Zeiten?



Karl Reiter: Im Moment geht es unseren Betrieben sehr gut, mir persönlich auch, doch die Unsicherheit ist ein ständiger Begleiter.



Worin liegt Ihrer Ansicht nach nun die größte Herausforderung für den heimischen Tourismus?



Wir müssen all das, was wir verloren haben und was uns gestundet worden ist, irgendwie verkraften. Es gibt sicher viel Hilfe, dafür sind wir auch sehr dankbar, die Kurzarbeit und die Verminderung der Mehrwertsteuer helfen uns enorm, dennoch wird es nicht einfach sein, das alles zu kompensieren. Wirklich ohne Verluste wird es ohnedies nicht gehen, aber wir müssen es zumindest soweit hinkriegen, dass uns die Folgen der Krise nicht nachhaltig schädigen.



Posthotel Achenkirch, Reiters Finest Family, Reiters Reserve, Reiters Resort Allegria: Sie gelten mit Ihren Häusern als Wegbereiter von Wellness und Spa in Österreich. Wird es auf diesem Rundumwohlfühl-Weg weitergehen, oder rechnen Sie mit Veränderungen? Braucht es neue Ideen? Andere Strategien?