Indexinvestments abseits der Masse

In vielen herkömmlichen Indizes haben ausgerechnet die teuersten Aktien den größten Einfluss auf die Wertentwicklung. Doch welche Alternativen gibt es?

Wien. Die Meldungen rund um Technologieaktien aus den USA reißen nicht ab. Kein Wunder, denn Coronamaßnahmen, zum Beispiel das Home-Office, haben den Konzernen ansehnliche Gewinne beschert. Das verhalf wiederum den Aktienkursen von Branchenriesen wie Apple, Amazon und Facebook zu neuen Rekordhochs. Diese Firmen werden an der Börse damit immer wertvoller, wie etwa der Blick auf die Marktkapitalisierung verdeutlicht. Allein bei Apple beträgt sie derzeit rund 1,76 Billionen Dollar und ist damit so hoch wie bei keiner anderen Aktie.



Doch was genau steckt hinter dieser Kennzahl? Um sie zu berechnen, wird – grob gesagt – die Anzahl der Aktien, die ein Unternehmen emittiert hat, mit dem aktuellen Börsenkurs multipliziert. Je höher der Börsenkurs steigt, desto größer ist folglich die Marktkapitalisierung, was im Übrigen auch großen Einfluss auf viele herkömmliche Indizes hat. Denn darin werden Aktien oftmals nach deren Marktkapitalisierung gewichtet, erklärt Ali Masarwah vom US-Finanzdienstleister Morningstar.