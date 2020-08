Linke Kampfansage an Rot-Grün in Wien

Der Wahlzettel für den 11. Oktober füllt sich, eine Partei aus Ex-SPÖlern, Ex-Grünen und Kommunisten kandidiert.

Anna Svec heißt die neue Spitzenkandidatin für die Wien-Wahl am 11. Oktober. Nein, nicht anstelle des kaum bekannten Christoph Wiederkehr, der ja schon bei den Neos fix gesetzt ist – und schon gar nicht statt des in Umfragen extrem schwächelnden Dominik Nepp, der das desaströse Erbe von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus in der FPÖ antreten musste.



Das geht sich politisch schon gar nicht aus. Anna Svec will die Opposition nicht der rechten Seite überlassen, wie sie der „Presse“ am Donnerstag sagt. Die 28-jährige (fast fertige) Jus-Studentin, die auch in einer Rechtsberatung arbeitet, kandidiert als Nummer eins der neuen Liste Links.