Grün-Dämpfer: Grünes Licht für Stadtstraße

Bundesverwaltungsgericht bestätigt positiven Bescheid.

Wien. Grünes Licht für den Bau der Stadtstraße Aspern in Wien-Donaustadt. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist abgeschlossen, das Bundesverwaltungsgericht hat den positiven Bescheid bestätigt.



Was die SPÖ freut (Verkehrsentlastung im roten 22. Bezirk), ärgert den Koalitionspartner, die Grünen. Die Straße wird das Stadtentwicklungsgebiet Aspern mit der A 23 verbinden. Dort soll sie an die Spange Aspern anschließen, die die Seestadt an den geplanten S1-Abschnitt zwischen Schwechat und Süßenbrunn mit dem Lobautunnel anbinden wird. Die Wiener Grünen lehnen auch den Tunnel vehement ab. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2020)