Warum die Verkehrswende komplett gescheitert ist

Mit einer im 19. Jahrhundert stecken gebliebenen Eisenbahnpolitik lässt sich keine Verkehrswende machen. Die Coronaflaute macht das deutlich sichtbar.

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Dekarbonisierung des Verkehrs ist die Verlagerung von Gütertransporten auf die Schiene. Richtig? Wir lesen das jedenfalls seit gefühlten 50 Jahren in jedem Regierungsprogramm. Praktisch alle Verkehrsminister seit Beginn dieses Jahrtausends (sechs FPÖ, fünf SPÖ, eine unabhängig, eine Grüne) haben eine Anhebung des Marktanteils der Bahn an diesen Transporten um ein Drittel auf 40 Prozent in ihre Programme geschrieben. Auf einen Wert, den die angeblich neoliberale Trucker-Nation USA schon seit Langem hat.



Und wie sieht die Wirklichkeit aus? In Österreich fällt der Anteil der Bahn kontinuierlich und liegt neuerdings unter 30 Prozent. EU-weit ist er auf jämmerliche 17 Prozent zurückgefallen. Und das, obwohl in Österreich seit Jahren doppelt so viel in die Bahninfrastruktur investiert wird wie in die Straße. Mit anderen Worten: Die großspurig angekündigte Verkehrswende ist zumindest im Güterbereich bisher vollständig gescheitert.