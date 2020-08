Auf der Suche nach Verantwortlichen für Beiruter Inferno

Was geschah in Halle 12 des Beiruter Hafens, wo vor der gewaltigen Explosion zunächst ein Feuer ausgebrochen war? Libanons wütende Bevölkerung verlangt eine Antwort darauf. Mittlerweile wird auch der Verdacht laut, die Schiiten-Miliz Hisbollah könnte hier Waffen gelagert haben.

Tunis/Beirut. Auf ihrem letzten Foto strahlten die Feuerwehrleute in dem Minibus gut gelaunt in die Kamera. Brand im Hafengelände, das zehnköpfige Team glaubte sich am Dienstagnachmittag auf einem Routineeinsatz. Sie versuchten, mit einer Brechstange das schwere Eisentor der Halle 12 zu öffnen, um an den Brandherd heranzukommen.



Plötzlich explodierte die Halle neben dem gigantischen Getreidesilo. Eine erste Säule aus grauweißem Rauch schoss in den Himmel. Zahlreiche kleinere Blitze sind auf Handyvideos von Augenzeugen zu sehen. Kaum 30 Sekunden später dann verwandelte ein orangeroter Mammutpilz von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat halb Beirut in ein Trümmerfeld. 137 Tote wurden bis Donnerstag geborgen, darunter die zehn Feuerwehrleute. Mehr als 5000 Menschen wurden verletzt, 300.000 verloren ihre Wohnungen.