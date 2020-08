Neuverfilmung: "Knight Rider" kehrt zurück

(c) imago/Milestone Media (imago stock&people)

Sie waren das Dream-Team in "Knight Rider": David Hasselhoff und ein sprechender Pontiac Trans AM

Die Serie „Knight Rider“ mit David Hasselhoff und dem intelligenten Auto K.I.T.T. ist Kult. Nun soll die Geschichte neu verfilmt werden.

„Er kommt – Knight Rider – Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider – Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.“ Mit diesen Worten begann jede Folge der Serie „Knight Rider“, die in den 1980er-Jahren zum Kult-Hit wurde. Nun soll „Knight Rider“ zurückkehren, nicht als Serie, sondern als Spielfilm: „Aquaman"-Regisseur James Wan soll bei dem Remake als Produzent an Bord sein, wie die US-Branchenportale „Variety" und „Deadline.com" am Donnerstag berichteten. Der Videospiel-Autor TJ Fixman soll das Drehbuch liefern. Über Regie- und Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt.

In „Knight Rider“ spielte David Hasselhoff Michael Knight, einen Kämpfer im Auftrag der Foundation für Recht und Verfassung. Chef dieser Foundation war Devon Miles ( Edward Mulhare), unterstützt wurde Knight unter anderem von Dr. Bonnie Barstow (Patricia McPherson ) und April Curtis (Rebecca Holden). Mit seinem sprechenden, intelligenten Auto K.I.T.T. - einem Pontiac Trans AM - klärte er Verbrechen auf.

Die Serie lief von 1982 bis 1986 beim US-Sender NBC.

(APA)