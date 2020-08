141 Neuinfizierte österreichweit: 84 davon in Wien

In den letzten 24 Stunden wurden 141 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 118 Personen sind in krankenhäuslicher Behandlung, davon 25 auf Intensivstationen.

Um 141 Personen ist die Zahl der Coronaerkrankten in Österreich in den letzten 24 Stunden angestiegen. Bisher gab es in Österreich 21.837 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (09:30 Uhr) sind österreichweit 720 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 19.690 sind wieder genesen.

Derzeit befinden sich 118 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 25 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 1

Kärnten: 3

Niederösterreich: 10

Oberösterreich: 19

Salzburg: 11

Steiermark: 6

Tirol: 4

Vorarlberg: 3

Wien: 84

16 Personen in Niederösterreich genesen

In Niederösterreich ist die Zahl der vom Coronavirus Genesenen am Freitag um 16 auf 3.142 geklettert. Nach Angaben des Sanitätsstabs wurde gleichzeitig bei den Infektionen ein Anstieg um zehn auf 3.457 registriert. Aktuell bestätigt an Covid-19 erkrankt waren im Bundesland 208 Patienten. 165.202 Testungen wurden durchgeführt, es gab bisher 107 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus.

Zwei Fälle in Asylheim in Kärnten

In Kärnten sind am Freitag vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie der Landespressedienst mitteilte, wurden zwei Fälle in einem Asylheim im Bezirk Feldkirchen verzeichnet. Zwei Personen sind in Klagenfurt erkrankt, eine wird im Krankenhaus stationär behandelt. Mit den neuen Fällen stieg die Zahl der aktuell Infizierten in Kärnten auf 29.

Tirol: Keine Corona-Verstorbenen seit 22. Mai

In Tirol waren Freitagvormittag 60 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, am Vorabend waren es noch 61. Die Zahl der Genesenen stieg um drei Personen auf 3.559, ging aus dem Dashboard des Landes hervor. In Zusammenhang mit dem Virus starben bisher 108 Menschen, seit 22. Mai blieb dies unverändert.

Der Bezirk Kufstein war mit 17 Fällen am stärksten vom Virus betroffen, der Bezirk Landeck verzeichnete 16 Infizierte. Die Stadt Innsbruck und der Bezirk Imst wiesen jeweils sieben Fälle auf. Keinen Erkrankten gab es dagegen im Bezirk Kitzbühel. Im Bundesland wurden bisher 106.226 Menschen auf das Virus getestet, im Spital mussten noch fünf Personen auf der Normalstation behandelt werden. Kein Erkrankter benötigte eine intensivmedizinische Versorgung.

(apa)