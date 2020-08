Erster Trailer für Ridley Scotts erste TV-Serie

„Raised by Wolves“

(c) HBO Max

In „Raised by Wolves“ werden Kinder von Androiden aufgezogen. Der erste Trailer verspricht Action und Gewalt.

Regisseur Ridley Scott bringt heuer seine erste Serie heraus, bei der er als ausführender Produzent tägig ist und auch Regie geführt hat: „Raised by Wolves“. Die Geschichte stammt vom Drehbuchautor Aaron Guzikowski, der etwa die Serie „The Red Road“ schrieb. In „Raised by Wolves“ hat sich die Menschheit selbst ausgelöscht, aber Embryonen hinterlassen. Die daraus entstandenen Kinder werden auf einem unwirtlichen Planeten von zwei Androiden aufgezogen. Dort drohen allerlei Gefahren.

Die Hauptrollen dieser „Mother“ und „Father“ genannten menschenähnlichen Roboter verkörpern Amanda Collin und Abubakar Salim. „Vikings“-Star Travis Fimmel übernimmt ebenfalls einen Part. Der Beschreibung auf Wikipedia zufolge dürfte es viel um Religion gehen. Der erste Trailer, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, verspricht viele Action- und Gewaltszenen.

In den USA debütiert die Serie am 3. September 2020 auf HBO Max, im deutschen Sprachraum soll sie ab dem 16. September immer mittwochs ab 20.15 Uhr bei TNT Serie (u.a. empfangbar über Sky) zu sehen sein.

(Red.)