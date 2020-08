Das Doppelleben des Juan Carlos: Flüchtete Ex-Monarch nach Abu Dhabi?

Der frühere König könnte sich in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesetzt haben. Sein Verschwinden war laut Medien eine gut geplante Geheimoperation. In Spaniens Bevölkerung wächst die Empörung.

Nach dem Abtauchen von Juan Carlos Anfang der Woche gibt es weiterhin keine Gewissheit über den Aufenthaltsort von Spaniens König im Ruhestand, der wegen Korruptions- und Steuerbetrugsvorwürfen in seinem Land in Ungnade gefallen ist. Das beharrliche Schweigen des Königspalastes und der Regierung führt dazu, dass immer neue Spekulationen auftauchen. Die neueste Theorie lautet, dass sich der alte König in einem Luxushotel in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, aufhalten könnte. Wenn stimmt, was die dem Königshaus nahestehende Zeitung „ABC“ berichtet, dann ist das Verschwinden Juan Carlos eine gut geplante Geheimoperation gewesen.