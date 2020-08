Internorm setzt auf Online-Geschäft

Die oberösterreichische IFN-Unternehmensgruppe, zu der die Marke Internorm gehört, übernimmt eine dänische Firma, die Fenster und Türen online verkauft.

Traun. Die IFN-Unternehmensgruppe, zu der die Marke Internorm gehört, hat 80 Prozent der Anteile der Skanva Group A/S übernommen. Das dänische Unternehmen ist ausschließlich im Online-Geschäft für Fenster und Türen in den Märkten Dänemark, Norwegen und Island tätig. Kaufpreis wird keiner genannt. Es seien „ein vernünftiger Kaufpreis“ und ein Earn-Out vereinbart worden.

„Abhängig von den zukünftigen Erträgen bezahlen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren noch nachträgliche Kaufpreise“, sagt Finanzvorstand Johann Habring. Gefragt nach den Erwartungen für die nächsten Jahre, sagte Habring, dass man davon ausgehe, dass der Trend des Online-Vertriebs von Fenstern und Türen in Skandinavien in den kommenden Jahren anhalte und jährlich im Bereich von zehn bis 20 Prozent wachse.

Aktuell würden in Dänemark zwischen fünf und zehn Prozent der Fenster bereits online verkauft, in den anderen Märkten in Nordeuropa sei der Anteil mit rund drei Prozent noch geringer. Es gebe dort eine höhere „Do-it-yourself-Mentalität“, diese werde durch die einfachere Einbausituation verstärkt: „Es ist leichter, ein Holzfenster in ein Holzhaus einzubauen.“ Durch den Unternehmenskauf gewinne man wichtiges Know-how im Online-Vertrieb, klar sei aber, dass man das Wissen nicht 1:1 in anderen Märkten umsetzen könne.

Österreich: leichte Rückgänge

Die Skanva Group erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von elf Millionen Euro in Dänemark, Norwegen und Island. Für 2020 erwartet das Unternehmen, das mit 50 Prozent an einer Fenster- und Türenfertigung in Weißrussland beteiligt ist, mit einem Wachstum von über 35 Prozent einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro.

IFN ist bereits mit den Unternehmen Kastrup in Dänemark sowie Skaala in Finnland in Nordeuropa tätig. Durch die Akquisition gelinge der Sprung in die Märkte Norwegen und Island. Insgesamt rechnet die IFN-Unternehmensgruppe 2020 mit 612 Millionen Euro Umsatz. In den Hauptmärkten Italien, Frankreich und Großbritannien habe es bei der Marke Internorm im April und Mai massive Umsatzeinbrüche gegeben.

In der Schweiz und Österreich gab es mit fünf bis zehn Prozent leichte Rückgänge. Sorgen bereitet das nächste Jahr. „Jetzt werden noch viele Baustellen fertig gemacht, aber danach wird sich die Arbeitslosigkeit auswirken und den Leuten fehlt das Geld.“ (APA)

