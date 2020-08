Stenzel tritt an – und gegen „autofreie City“ auf

Sie will es doch noch einmal wissen: Ursula Stenzel wird bei der Wien-Wahl erneut für die FPÖ kandidieren. Für das geplante Fahrverbot im Ersten fordert sie eine Bürgerbefragung.

Wien. Die Polit-Pension sollte es eigentlich werden, nun steht das Polit-Comeback bevor: Die nicht amtsführende FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel will bei der Wien-Wahl überraschend noch einmal kandidieren – und das als Spitzenkandidatin der FPÖ im ersten Bezirk, wo Stenzel bis zu ihrem Parteiwechsel 2015 ÖVP-Bezirksvorsteherin war.

„Die Ursula Stenzel gehört zum ersten Bezirk genauso wie das Schlagobers zum Einspänner“, erklärte FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp am Freitag die überraschende Rückkehr der 74-Jährigen auf das politische Parkett der Stadt. Es brauche ein „starkes freiheitliches Gegengewicht zur ÖVP in der City“, sagte Nepp, der Stenzel „nicht wirklich überreden“ musste, die Liste anzuführen, wie Stenzel selbst erklärte. „Ich bin eine leidenschaftliche Innenstadtbewohnerin und bin natürlich ein politisches Animal, wie man so schön sagt. Wenn ich etwas für die Innenstadtbewohner tun kann, dann tu ich das gern und aus freien Stücken.“

Bürokratisches Ungeheuer?

Eine erste kritische Botschaft richtete Stenzel an den aktuellen ÖVP-Bezirksvorsteher Markus Figl aus, dessen „völlig nebuloses“ Konzept für einen autofreien ersten Bezirk sie als „bürokratisches Ungeheuer“ und „Verkehrsquarantäne“ bezeichnete. Figl selbst sei zudem der „Handlanger einer grünen Verkehrs-Verplanungspolitik“.

Konkret betraf Stenzels Kritik die „völlig unklaren“ Kontingente für Einfahrten und die Frage der Verbotskontrolle. „Verkehrsberuhigung gut und schön“, sagte Stenzel, „doch da muss man auch die Innenstadtbewohner fragen.“ 16.000 Bewohner sollten demnach darüber abstimmen dürfen, ob sie eine „autofreie City“ wollen.

Wie es mit Stenzels politischer Karriere im Fall einer Wahlniederlage weitergehe, ließ die nicht amtsführende Stadträtin vorerst aber noch offen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.08.2020)