Wir Maskenmenschen

Was haben wir bis vor ein paar Monaten immer die Nase gerümpft, wenn wir die Chinesen, Japaner, Koreaner und Taiwaner selbst in Österreich mit seiner guten Luft mit Schutzmaske herumrennen sahen. Vermutlich aber haben sie den Schutz weniger wegen der Luftverschmutzung getragen, sondern wegen der verfluchten Viren. Schließlich haben in den vergangenen Jahren schon mehrere Seuchen in Ostasien gewütet, die Wahrnehmung einer potenziellen Virengefahr ist dort eben ausgeprägter.

Inzwischen sind wir selbst zu Schutzmaskenmenschen geworden. Das tägliche Erleben im öffentlichen Verkehr zeigt, dass die Mitmenschen weitgehend Disziplin zeigen. Klar, immer noch begegnet man jungen Machos, die glauben, die Tätowierungen auf ihren muskelbepackten Oberarmen würden das Coronavirus schon abhalten. Gegen Dummheit gibt's halt keinen Impfstoff.

Im Übrigen empfehlen wir dem Kanzler dringend, sich im Falle der nächsten Viruswelle die Tipps für die Bekämpfung der Epidemie nicht mehr bei Israels Premier Netanjahu zu holen. Die Zahlen sprechen für einen Anruf bei Taiwans Präsidenten Tsai Ing-wen: Bei 23,5 Millionen Einwohnern hatte die Insel bisher 477 Covid-19-Infektionen zu verzeichnen; 443 Erkrankte sind gesundet, sieben gestorben, 27 derzeit noch im Krankenhaus. (b.b.)

Reaktionen an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.08.2020)