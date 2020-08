Belgien: Keine Auslieferung von Katalanen

Gericht lehnte Ansuchen Madrids ab, Ex-Minister Puig auszuliefern.

Wien/Brüssel/Madrid. Etappensieg für die katalanischen Unabhängigkeitsführer im belgischen Exil: Ein Gericht in Belgien lehnte das spanische Auslieferungsersuchen für den früheren katalanischen Regionalminister Lluis Puig ab, wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel am gestrigen Freitag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob sie in Revision geht. Für andere in Belgien im Exil lebende Unabhängigkeitsführer aus Katalonien ist die Gerichtsentscheidung aber ein Zeichen der Hoffnung.

Auch der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hält sich in Belgien im Exil auf. Mitstreiter von ihm wurden hingegen in Spanien zu langjährigen Haftstrafen wegen Aufruhrs verurteilt. So wurde der frühere katalanische Vizepräsident Oriol Junqueras zu einer 13-jährigen Gefängnisstrafe verdonnert.

Autonomie ausgesetzt

Spanien hatte einen europäischen Haftbefehl gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter erwirkt. Das Gericht in Belgien lehnte eine Vollstreckung des Haftbefehls nach Angaben der Staatsanwaltschaft nun aber ab. Die Regierung in Madrid sei nicht berechtigt gewesen, einen solchen Haftbefehl auszustellen, hieß es in der Begründung.

Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hatte am 1. Oktober 2017 gegen den Willen Madrids ein Referendum abgehalten und für kurze Zeit sogar die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen. Die Zentralregierung in Madrid setzte daraufhin die Autonomie der Region aus und enthob die Regionalregierung ihres Amtes.

Regionalpräsident Puigdemont und weitere führende Unabhängigkeitsverfechter flohen daraufhin ins Ausland. Gegen die Inhaftierung ihrer Mitstreiter wird in Katalonien seither immer wieder öffentlich demonstriert. (ag.)

