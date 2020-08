Kims Kampf gegen Fluten und das Coronavirus

Eine Überschwemmungskatastrophe in einem Agraranbaugebiet und der angeblich erste Covid-19-Verdachtsfall machen dem Regime zu schaffen. Möglicherweise hat ein Kundschafter die Seuche eingeschleppt.

Seoul/Tokio. Ein Unglück kommt selten allein, das gilt auch in Nordkorea. Zur Einschleppung des Coronavirus möglicherweise durch einen eigenen Spion und Überläufer aus Südkorea kommt eine Überschwemmungskatastrophe in der nördlichen Provinz Hwanghae. Mehr als 700 Häuser und mehr als 600 Hektar Ackerland wurden überflutet. Die Provinz ist eine der wichtigsten Anbauregionen für Agrarprodukte des Landes.

Jedes Jahr fordern Überflutungen nach Starkregen in Nordkorea Todesopfer und richten schwere Schäden an. Das Land steht ohnedies ständig am Rand von Hungersnöten, umso härter wird es getroffen, wenn wichtige Anbauregionen durch Naturkatastrophen ausfallen. Diktator Kim Jong-un reiste dieses Mal sogar selbst in das Katastrophengebiet und versprach Hilfslieferungen.

Erst diese Woche hat Kim auch die Abriegelung der Großstadt Kaesong wegen eines möglichen Covid-19-Verdachtsfalls angeordnet und den Notstand über die gesamte Region verhängt. Das Regime ordnete weiters an, dass sich alle Menschen, die sich in den vergangenen Tagen in Kaesong aufgehalten haben, in Quarantäne begeben müssen. Eindringlich wurden die Bürger ermahnt, dass dies eine ernste „Angelegenheit der nationalen Existenz“ sei. Die „gefährliche Situation in Kaesong könnte eine tödliche und zerstörerische Katastrophe auslösen“, hieß es.

Der Alarm in Kaesong wurde Ende Juli durch einen Nordkoreaner eingeschleppt, der vor drei Jahren nach Südkorea übergelaufen war und am 19. Juli illegal über die innerkoreanische Grenze zurückkehrte. Sein Name wird von den südkoreanischen Behörden mit Kim Geum Hyok, sein Alter mit 21 Jahren angegeben.

Rückkehr durch Kanaltunnel

Das südkoreanische Militär bestätigte auch, dass der Mann durch einen Kanaltunnel gekrochen und – ohne entdeckt zu werden – die scharf bewachte Demarkationslinie am 38. Breitengrad überwunden habe. Was seither mit ihm geschah, weiß wohl nur die nordkoreanische Geheimpolizei. Möglicherweise wollte sich Kim Geum Hyok zu seiner in Kaesong lebenden Familie durchschlagen. Offiziell steht er wegen dringenden Seuchenverdachts unter „strikter Isolation“. Abstriche und Blutuntersuchungen hätten Anzeichen für eine Infektion ergeben.

Die Behörden in Seoul hegen inzwischen den Verdacht, dass es sich bei Kim möglicherweise um einen vom nordkoreanischen Regime entsandten Spion handeln könnte. Die Polizei teilte mit, gegen den Mann sei wegen Vergewaltigung ermittelt worden. Vielleicht liegt hier das Motiv für den spektakulären Rückzug.

Bekannt ist inzwischen auch, dass er seine Wohnung schon Tage vorher aufgelöst und ein Auto verkauft hat, das er von einer anderen Überläuferin ausgeliehen hatte. Einem an der Grenze gefundenen Bankauszug zufolge tauschte der Rückkehrer 4000 Dollar ein und verschwand Richtung Norden. Jedenfalls ist die Geschichte des doppelten Überläufers Kim Geum Hyok mehr als bizarr.

Schwimmweste aus Plastikmüll

Mysteriös war schon seine Flucht aus dem Norden nach Südkorea vor drei Jahren – unter Stacheldraht hindurch, quer durch Minenfelder und in dunkler Nacht mit einer selbst gebastelten Schwimmweste aus Plastikmüll durch einen Grenzfluss. Sieben Stunden soll die abenteuerliche Flucht gedauert haben – und kein Grenzsoldat auf beiden Seiten soll etwas bemerkt haben.

Wenn Kim Geum Hyok tatsächlich das Coronavirus nach Kaesong gebracht haben sollte, dann hat entweder der „Klassenfeind“ im Süden die Seuche in den Norden eingeschleppt. Oder aber das Regime ist ironischerweise Opfer seiner eigenen geheimen Kundschafter geworden. Bisher gibt es keine Erklärung Pjöngjangs, wie der Grenzgänger „illegal“ an den nordkoreanischen Militärposten vorbeigekommen ist. (ag., a.k.)

